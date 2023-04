Conferenza stampa Lazio-Juventus, Allegri: “Domani sarà una gara difficile” (Di venerdì 7 aprile 2023) La 29esima giornata di Serie A si chiuderà con la sfida di cartello tra Lazio e Juventus. Olimpico che dunque tornerà ad essere teatro di un big match. Sfida cruciale in vista della corsa Champions, tra due delle squadre più in forma del campionato. Entrambe reduci da un successo, sia i biancocelesti che la Vecchia Signora non vorranno perdere terreno e restare in corsa per la qualificazione alla più importante manifestazione per club. A stemperare la naturale tensione, ci ha pensato ancora una volta Massimiliano Allegri, in occasione della Conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus. Al contrario, il tecnico Maurizio Sarri continua a non rilasciare dichiarazioni pre partita, come già accaduto nelle ultime tre sfide disputate dai ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 7 aprile 2023) La 29esima giornata di Serie A si chiuderà con la sfida di cartello tra. Olimpico che dunque tornerà ad essere teatro di un big match. Sfida cruciale in vista della corsa Champions, tra due delle squadre più in forma del campionato. Entrambe reduci da un successo, sia i biancocelesti che la Vecchia Signora non vorranno perdere terreno e restare in corsa per la qualificazione alla più importante manifestazione per club. A stemperare la naturale tensione, ci ha pensato ancora una volta Massimiliano, in occasione dellaalla vigilia di. Al contrario, il tecnico Maurizio Sarri continua a non rilasciare dichiarazioni pre partita, come già accaduto nelle ultime tre sfide disputate dai ...

