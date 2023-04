Conferenza stampa | Davide Ballardini alla vigilia di Sampdoria-Cremonese (Di venerdì 7 aprile 2023) Impegno di campionato per la Cremonese, che sabato scenderà in campo al “Ferraris” di Genova per affrontare la Sampdoria e consueto appuntamento della vigilia con la stampa per Davide Ballardini. Mister, dopo la semifinale di Coppa quali sono le condizioni della squadra? Teme un po’ l’effetto Lecce?“Direi che stiamo peggio rispetto alla partita contro il Lecce dopo aver giocato contro la Roma in Coppa: rispetto ad allora abbiamo più ammaccati. In queste ore siamo chiamati a valutare le condizioni di alcuni giocatori, penso a Meite, Benassi, e altri. Ma questo importa nulla, perchè domani è una partita importante, e bisogna farla al meglio nonostante le tante difficoltà. Ma non abbiamo mai preso scuse, se si è fatto bene eravamo contenti, ma se si è ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Impegno di campionato per la, che sabato scenderà in campo al “Ferraris” di Genova per affrontare lae consueto appuntamento dellacon laper. Mister, dopo la semifinale di Coppa quali sono le condizioni della squadra? Teme un po’ l’effetto Lecce?“Direi che stiamo peggio rispettopartita contro il Lecce dopo aver giocato contro la Roma in Coppa: rispetto ad allora abbiamo più ammaccati. In queste ore siamo chiamati a valutare le condizioni di alcuni giocatori, penso a Meite, Benassi, e altri. Ma questo importa nulla, perchè domani è una partita importante, e bisogna farla al meglio nonostante le tante difficoltà. Ma non abbiamo mai preso scuse, se si è fatto bene eravamo contenti, ma se si è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : ???? Punti chiave della conferenza stampa di Maria Lvova-Belova, Commissario presidenziale della Federazione Russa pe… - juventusfc : ? 12.00 La conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di #LazioJuve Disponibile qui per i subs ?? - Adnkronos : Il 2% del Pil investito in difesa non sarà più solo un obiettivo da raggiungere per i Paesi della Nato, ma il minim… - infoitsport : Allegri in Conferenza stampa: «La Lazio sta facendo un ottimo campionato» - misorecordsuk : Lazio-Juve, Allegri in conferenza stampa #Juve #Juventus -