Confalonieri | Berlusconi sta meglio Siamo ottimisti I medici stupiti della rapida ripresa del Cav

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Berlusconi sta 'meglio, meglio di prima'. A dirlo è il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, che è rimasto a… - infoitsalute : Berlusconi ricoverato, Confalonieri esce dal San Raffaele: “Sta meglio di prima”. Poi sbotta coi giornalisti: “Non… - VeraNotizia : Berlusconi ancora in terapia intensiva, ma sente di nuovo i dirigenti di FI. Confalonieri: 'Sta meglio di prima'. G… - cagliarilivemag : Berlusconi, Fedele Confalonieri “Sta meglio di prima” - GabrieleEliaCsm : RT @Agenzia_Ansa: Berlusconi sta 'meglio, meglio di prima'. A dirlo è il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, che è rimasto all'int… -

Anche Paoloè arrivato al San Raffaele per fare visita al fratello Silvio. Entrando ... Il presidente di mediaset Fedele, rimasto all'interno del san Raffaele per circa 20 ..." Silviosta meglio di prima". Lo assicura, dopo averlo incontrato nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, il presidente di Mediaset. "Ce la farò anche questa ...Mi hanno detto che sta bene, ha precisato ancorasottolinenando di aver scambiato una battuta conche al momento della visita stava riposando. Alla domanda se sia ottimista, ...

Berlusconi, Confalonieri: "L'ho visto, come sta". La voce dall'ospedale Liberoquotidiano.it

He was expected to undergo further tests Friday. Mediaset President Fedele Confalonieri said Berlusconi was improving after visiting the hospital on Friday. "(He's) better, better than before," ...AGI - "Caro presidente Berlusconi, sono Francesco ... Al San Raffaele di Milano anche i figli Luigi e Marina. Confalonieri: "Siamo ottimisti, l'ho visto meglio". Che cos'è leucemia mielomonocitica ...