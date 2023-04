Confalonieri: Berlusconi sta meglio di prima (Di venerdì 7 aprile 2023) Silvio Berlusconi "sta meglio di prima". Lo ha detto il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, al termine della visita all'ospedale San Raffaele di Milano dove il leader di Forza Italia è ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Silvio"stadi". Lo ha detto il presidente di Mediaset, Fedele, al termine della visita all'ospedale San Raffaele di Milano dove il leader di Forza Italia è ...

