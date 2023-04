Concorso Università di Sassari | Bando per 8 Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 7 aprile 2023) L’diha indetto unPubblico per selezionare 8, da assegnare a vari settori concorsuali e Dipartimenti. Viene offerta assunzione con contratto a tempo determinato.di: Concorsi per 8L’di, in Sardegna, assume 8da assegnare ai settori Fisiologia, Genetica medica, Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, Scienze agrarie e veterinarie, Zootecnia speciale. Per partecipare aldiserve laurea magistrale in materie scientifiche e tecniche, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana o di altro paese europeo, padronanza della lingua inglese, buoni ...