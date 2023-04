Concorso Provincia di Treviso: 2 Istruttori Amministrativi (Di venerdì 7 aprile 2023) La Provincia di Treviso ha emesso un Concorso Pubblico per la ricerca di 2 Istruttori Amministrativi, area istruttore. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando é riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. Provincia di Treviso: Concorso per 2 Istruttori Amministrativi L’Istruttore Amministrativo é un valido supporto per l’Ufficio Amministrativo, svolge mansioni di segreteria, preparazione di documenti importanti, archivio e protocollo, si interfaccia con gli altri Uffici al fine di attenta collaborazione positiva e produttiva. Per partecipare al Bando di Concorso serve diploma di maturità ad indirizzo ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 7 aprile 2023) Ladiha emesso unPubblico per la ricerca di 2, area istruttore. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando é riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.diper 2L’Istruttore Amministrativo é un valido supporto per l’Ufficio Amministrativo, svolge mansioni di segreteria, preparazione di documenti importanti, archivio e protocollo, si interfaccia con gli altri Uffici al fine di attenta collaborazione positiva e produttiva. Per partecipare al Bando diserve diploma di maturità ad indirizzo ...

