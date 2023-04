Concorso dirigenti tecnici, requisiti, commissioni e punteggi: cosa cambia con il decreto PA BOZZA (Di venerdì 7 aprile 2023) Il decreto PA, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 aprile, contiene anche alcune modifiche relativo al Concorso per dirigenti tecnici. Vediamo i contenuti della BOZZA cosa prevedono. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 aprile 2023) IlPA, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 aprile, contiene anche alcune modifiche relativo alper. Vediamo i contenuti dellaprevedono. L'articolo .

