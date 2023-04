Concorso Comune di Pordenone: 1 Funzionario Ambientale (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Comune di Pordenone ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Funzionario Tecnico Ambientale, in categoria D, da assegnare al settore VIII Ambiente. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Pordenone: Concorso per 1 Funzionario Tecnico Ambientale Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea in materie tecniche, cittadinanza italiana, familiarità con il territorio, buone doti organizzative e comunicative, conoscenza della norme che regolano il settore Ambientale, predisposizione al team working e al problem solving. Il Funzionario Tecnico Ambientale é una Figura di alto livello ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 7 aprile 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1Tecnico, in categoria D, da assegnare al settore VIII Ambiente. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 1TecnicoPer partecipare al Bando diserve laurea in materie tecniche, cittadinanza italiana, familiarità con il territorio, buone doti organizzative e comunicative, conoscenza della norme che regolano il settore, predisposizione al team working e al problem solving. IlTecnicoé una Figura di alto livello ...

