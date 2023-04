Concorso Comune Castiglione delle Stiviere: 2 Direttori Tecnici (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Comune di Castiglione delle Stiviere ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 2 Istruttori Direttivi Tecnici, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Castiglione delle Stiviere: Concorso per 2 Direttori Tecnici In un Comune della Regione Lombardia si é aperta una selezione per 2 Direttori Tecnici, a cui assegnare la gestione dell’Ufficio Tecnico. Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea magistrale ad indirizzo tecnico, esperienza pregressa, cittadinanza italiana, familiarità con il territorio, abilità di problem ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 7 aprile 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Istruttori Direttivi, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 2In undella Regione Lombardia si é aperta una selezione per 2, a cui assegnare la gestione dell’Ufficio Tecnico. Per partecipare al Bando diserve laurea magistrale ad indirizzo tecnico, esperienza pregressa, cittadinanza italiana, familiarità con il territorio, abilità di problem ...

