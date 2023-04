Concerto dei 5 Seconds of Summer a Milano: data e biglietti (Di venerdì 7 aprile 2023) La band sarà il 26 settembre 2023 al Mediolanum Forum di Milano per l’unica data del tour mondiale in Italia Milano – I 5 Seconds of Summer tornano in Italia con un imperdibile appuntamento il 26 settembre al Mediolanum Forum di Milano. La data milanese farà parte del tour mondiale The 5 Seconds of Summer Show, che inizierà questa estate in Nord e Sud America per sbarcare poi in Europa il 23 settembre a Lisbona. La band pop-rock vincitrice di dieci European Music Awards è pronta a scaldare il proprio pubblico con uno spettacolo sensazionale. A partire dalle ore 10:00 di mercoledì 12 aprile, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 aprile 2023) La band sarà il 26 settembre 2023 al Mediolanum Forum diper l’unicadel tour mondiale in Italia– I 5oftornano in Italia con un imperdibile appuntamento il 26 settembre al Mediolanum Forum di. Lamilanese farà parte del tour mondiale The 5ofShow, che inizierà questa estate in Nord e Sud America per sbarcare poi in Europa il 23 settembre a Lisbona. La band pop-rock vincitrice di dieci European Music Awards è pronta a scaldare il proprio pubblico con uno spettacolo sensazionale. A partire dalle ore 10:00 di mercoledì 12 aprile, isaranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà ...

