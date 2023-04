Concept Lancia 2023 | immagine degli interni in anteprima

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quattroruote : La #Lancia ha svelato i primi dettagli degli interni della concept Emozione Pu+Ra, realizzati in collaborazione con… - MatteoVolpePai : Nuovo concept car Lancia - Sabato 15 aprile 2023 dalle ore 13.00 - - MatteoVolpePai : Nuovo concept car Lancia - Sabato 15 aprile 2023 dalle ore 13.00 - - MatteoVolpePai : Nuovo concept car Lancia - Sabato 15 aprile 2023 dalle ore 13.00 - - MatteoVolpePai : Nuovo concept car Lancia - Sabato 15 aprile 2023 dalle ore 13.00 - -

Altro giro, altro regalo. Il2023 , che sarà svelato il prossimo 15 aprile è stato svelato con immagini di alcuni dettagli degli interni dal CEO del Marchio , Luca Napolitano.2023, le parole di Luca ...Si avvicina il debutto del nuovo, il prototipo che anticiperà la nuova gamma di modelli che la casa automobilistica torinese lancerà a partire dal 2024 con la nuova generazione di Ypsilon. Dopo i primi teaser che ...... Stellantis News Luca Napolitano svela un'altra immagine della

Lancia Concept, come sono gli interni: svelate altre immagini FormulaPassion.it

La Lancia continua a far salire l'aspettativa per la Emozione Pu+Ra: la concept che sarà presentata il 15 aprile alla Milano Design Week e per la prima volta un teaser ne mostra una parte degli ...Il CEO di Lancia Luca Napolitano, ha rivelato un'altra immagine del Concept Lancia, svelando gli interni del veicolo ...