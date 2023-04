Con De Laurentiis che è tornato a parlare, Spalletti deve fare da psicologo per squadra e pubblico (Libero) (Di venerdì 7 aprile 2023) Su Libero Claudio Savelli scrive di Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli, come i colleghi di Inter e Milan, vive un momento sotto pressione. Tutti e tre hanno gli occhi puntati addosso, per diversi motivi e alla vigilia dei quarti di Champions. Sono stati più o meno protetti dalle rispettive società, scrive Savelli ma, in questo momento, devono cavarsela da soli. Spalletti, in particolare, è chiamato a dimostrare che la clamorosa sconfitta subita dal Milan resterà un’eccezione alla regola. Il clima che si respira a Napoli purtroppo non è dei migliori, vista la contestazione degli ultras verso il presidente Aurelio De Laurentiis. Da quando il patron è tornato a parlare, scrive Savelli, Spalletti deve fare, oltre che lo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) SuClaudio Savelli scrive di Luciano. L’allenatore del Napoli, come i colleghi di Inter e Milan, vive un momento sotto pressione. Tutti e tre hanno gli occhi puntati addosso, per diversi motivi e alla vigilia dei quarti di Champions. Sono stati più o meno protetti dalle rispettive società, scrive Savelli ma, in questo momento, devono cavarsela da soli., in particolare, è chiamato a dimostrare che la clamorosa sconfitta subita dal Milan resterà un’eccezione alla regola. Il clima che si respira a Napoli purtroppo non è dei migliori, vista la contestazione degli ultras verso il presidente Aurelio De. Da quando il patron è, scrive Savelli,, oltre che lo ...

