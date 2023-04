"Con 150 euro hai la carta blu". Il mercato dei documenti europei (falsi) lungo la rotta turca (Di venerdì 7 aprile 2023) Un "passeur" ci rivela ci poterci vendere la carta blu europea per 150 euro una volta giunti clandestinamente dalla Turchia alla Grecia per arrivare in Italia Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) Un "passeur" ci rivela ci poterci vendere lablupea per 150una volta giunti clandestinamente dalla Turchia alla Grecia per arrivare in Italia

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Enjoy : @robertobruciati Ciao! proprio come indicato nel tweet, da oggi al 10, selezionando il noleggio giornaliero, la tar… - FashionUnitedIT : Levi's celebra i 150 anni del 501, a Milano, con il denim... - offerte_giorno : ??? Lowepro Adventura BP 150 III, Zaino Fotocamera con Supporto per Treppiede, Tasca per Tablet da 11', Accesso Late… - AnsaMarche : Frode fiscale da 150 milioni di euro, riciclaggio verso la Cina. Gdf, un arresto, 18 denunce, 600 imprese anche con… - thinkfree_carlo : @fattoquotidiano Con la tanto invocata “decrescita felice” l’aspettativa di vita tornerà a 60 ( come 150 anni fa),… -