"Complicato trovare un erede di Berlusconi". Barelli traccia il futuro di Forza Italia (Di venerdì 7 aprile 2023) Tengono banco le condizioni di salute di Silvio Berlusconi e della futura guida di Forza Italia. A parlarne è Paolo Barelli durante la trasmissione Agorà in onda il 7 aprile su Rai3. Il deputato di Forza Italia tiene a precisare che, al momento, non c'è alcun tema successione ma non c'è dubbio che, quando Berlusconi deciderà di fare un passo indietro, individuare un suo successore non sarà affatto semplice. "trovare l'erede di Berlusconi sarà una cosa complicata. Ieri mi ha chiamato, abbiamo parlato del futuro, delle prossime elezioni amministrative, in cui FI avrà ruolo centrale. Non c'è una questione successione, né una statuto sullo statuto." Paolo Barelli #agorarai ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) Tengono banco le condizioni di salute di Silvioe della futura guida di. A parlarne è Paolodurante la trasmissione Agorà in onda il 7 aprile su Rai3. Il deputato ditiene a precisare che, al momento, non c'è alcun tema successione ma non c'è dubbio che, quandodeciderà di fare un passo indietro, individuare un suo successore non sarà affatto semplice. "l'disarà una cosa complicata. Ieri mi ha chiamato, abbiamo parlato del, delle prossime elezioni amministrative, in cui FI avrà ruolo centrale. Non c'è una questione successione, né una statuto sullo statuto." Paolo#agorarai ...

