Comicon 2023: evento speciale 'Dragonero - I paladini', la serie animata di Bonelli Entertainment (Di venerdì 7 aprile 2023) Storico esordio di Bonelli Entertainment nel settore dell'animazione attraverso l'universo nato dalla fantasia di Luca Enoch e Stefano Vietti, al Comicon 2023 l'evento speciale 'Dragonero - I paladini'. A Comicon Napoli 2023, in programma dal 28 aprile al 1 maggio, arriva Dragonero - I paladini, la serie animata tratta dal fumetto creato da Luca Enoch e Stefano Vietti e pubblicato da Sergio Bonelli Editore, una coproduzione internazionale Sergio Bonelli Editore insieme a Rai Kids, PowerKids e NexusTV. Un evento attesissimo che celebra lo storico esordio di Bonelli nel settore ...

