Come cambia il Superbonus 110% dopo la conversione in legge del dl

Leggi su fmag

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tanto tuonò che non piovve, o almeno non del tutto: con l’ok al Senato (94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti) diventail decreto, nato con l’obiettivo di risolvere il problema (politico e economico) derivato da una delle misure più controverse che l’esecutivo a componente pentastellata ha fatto suo vessillo. Il complesso sistema di agevolazioni fiscali per la ristrutturazione degli edifici, messo nel mirino dal centrodestra a trazione FdI praticamente già dall’insediamento, sopravvive nella logica. Ma viene confermato il cambio dei modi, su tutti la cessione del credito a cui è confermato il no (salvo alcuni casi in deroga che vedremo nel resto dell’articolo). Sebbene le opposizioni non festeggino (clamorosa ad esempio la presa di posizione del Partito democratico che parla di un testo pericoloso e che presenta lacune ...