"Combattenti stranieri devono lasciare la Libia, Italia guardi al futuro." Conversazione con Ali Hamuda (Di venerdì 7 aprile 2023) "Gli ultimi dieci anni sono stati testimoni del conflitto e del disaccordo tra i paesi dell'Unione Europea che, a mio avviso, non avevano una posizione unificata sul dossier libico. Ora, penso che la visione sia diventata chiara e il pericolo è venuto a perseguitare tutti. L'Italia, è il Paese che ha il maggior interesse per la stabilità della Libia, ma allo stesso tempo dovrebbe lavorare sul futuro a lungo termine, non solo su quello prossimo. La situazione non dovrebbe essere sfruttata per guadagni temporanei e affari in corso che potrebbero disturbare le nostre relazioni permanentemente in futuro. L'interesse del popolo Italiano è costruire una vera partnership con il popolo libico e non con i governi uscenti". Così, l'analista ed attivista politico Ali Hamuda, esponente del blocco ...

