Colpo di scena, gli italiani difendono l'Unione europea Per il 57,1% Bruxelles non è contro l'Italia. Sondaggio (Di venerdì 7 aprile 2023) A sorpresa, la maggioranza degli Italiani difende l'Unione europea, nonostante le polemiche, anche da parte del governo, su migranti, case grenn e no ai biocarburanti. Il Sondaggio realizzato in esclusiva per AffarItaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, parla... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 7 aprile 2023) A sorpresa, la maggioranza deglidifende l', nonostante le polemiche, anche da parte del governo, su migranti, case grenn e no ai biocarburanti. Ilrealizzato in esclusiva per Affar.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, parla... Segui su affar.it

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : In effetti è vero, l’estensione della squalifica di #Paratici a #UEFA e #FIFA è arrivata come un fulmine a ciel ser… - sportface2016 : +++Ennesimo colpo di scena all'#AustralianGP: la #Haas fa reclamo, Gunther #Steiner è furioso e vuole che valga il… - mv82083974 : RT @rutilibus: Drammatico colpo di scena in Spagna: lo Stato ha ordinato di rendere pubblici entro 20 giorni tutti i contratti per il vacci… - cola_saber17 : RT @JorgjiG: La svolta dell’accordo raggiunto tra #Milan e #Leão è dipeso dalla questione multa,il colpo di scena è che sarà il #Lille a pa… - Marghe033370682 : E pensare che queste due stavano organizzando il suo sequestro, invece lui, colpo di scena , si e 'costituito ' spo… -