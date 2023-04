(Di venerdì 7 aprile 2023) La carriera diè stata molto modellata e rimodellata più voltedall’ombra dell’eredità lasciata da Dusty. Ed, a quanto pare,contribuire personalmente alla scrittura del nuovodella WWE sulla storia di suosia stata una delle principali ragioni del ritorno in WWE dell’American Nightmare. In una recente intervista con Sports Illustrated,ha rivelato che essere stato in grado di ottenere il ruolo di produttore esecutivo nel nuovo episodio della A&E di “WWE Legends” che riguarda proprio suoè stata proprio una delle principali ragioni del passaggio da AEW in WWE nel 2022.nel 2019 era uno dei fondatori della AEW nonché il vice presidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Cody Rhodes:”Sono tornato in WWE anche per poter lavorare sul documentario su mio padre” - Zona_Wrestling : WWE: Cody Rhodes in vetta alle classifiche del merchandising venduto, superando perfino la Bloodline… - TSOWrestling : Il malvagio commento di Roman Reigns! #TSOW // #TSOS // #WWE - SpazioWrestling : Paul Heyman commenta così la sconfitta di Cody Rhodes a WrestleMania 39 #WWE #CodyRhodes #WrestleMania39… - TSOWrestling : Cosa ne pensate? #TSOW #TSOS -

Il piu' grande regno dellera moderna si legge in una nota non finisce neanche nella notte in cuiprovava a trasformarsi da American Nightmare a American Dream. Un match pieno di ...Dalle superstar attuali come Roman Reigns e(che si affronteranno nel main event finale), a quelle che hanno segnato il secondo boom italiano nei primi anni Duemila, come John Cena o Rey ...Con oltre 900 giorni di regno, Roman Reigns sta dominando la Wwe da anni:, vincitore della Royal Rumble 2023, avra' la grande occasione di diventare per la prima volta Undisputed Wwe ...

WWE: Cody Rhodes in vetta alle classifiche del merchandising venduto, superando perfino la Bloodline Zona Wrestling

La settimana di WrestleMania 39 si è appena conclusa e lo ha fatto con la vittoria di Roman Reigns ai danni di Cody Rhodes, dato come favorito all'inizio del match, ma che non è comunque riuscito a ...Qualche giorno fa, nel main event di WrestleMania 39, la più grande edizione di sempre dello Showcase Of The Immortals, Roman Reigns è riuscito a sconfiggere, tra mille peripezie, a sconfiggere Cody R ...