Codice appalti, per Confimi Edilizia sburocratizzazione concetto chiave (Di venerdì 7 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nuovo Codice degli appalti, Pnrr e superbonus sono solo alcuni dei temi toccati da Sergio Ventricelli, presidente di Confimi Edilizia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Italpress ?conomy”. Il nuovo Codice degli appalti “mi pare un'iniziativa lodevole, si evince la volontà da parte del governo di andare verso un concetto chiave che è la sburocratizzazione; inoltre, mi pare che l'entrata in vigore di questo nuovo Codice metta un pò a regime le deroghe varate durante la pandemia. E' un Codice degli appalti che, a nostro parere, di fatto va verso l'accelerazione per i piccoli appalti. C'è una preoccupazione da parte di alcuni nostri ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nuovodegli, Pnrr e superbonus sono solo alcuni dei temi toccati da Sergio Ventricelli, presidente di, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Italpress ?conomy”. Il nuovodegli“mi pare un'iniziativa lodevole, si evince la volontà da parte del governo di andare verso unche è la; inoltre, mi pare che l'entrata in vigore di questo nuovometta un pò a regime le deroghe varate durante la pandemia. E' undegliche, a nostro parere, di fatto va verso l'accelerazione per i piccoli. C'è una preoccupazione da parte di alcuni nostri ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Il Presidente della Autorità Nazionale Anticorruzione Busia ha espresso dubbi sulle modifiche al codice degli appal… - GiorgiaMeloni : ? Riforma fiscale ? Aumento occupazione ? Codice appalti ? Patto per la terza età ? Investimenti su sanità e potenz… - elio_vito : I pareri si possono condividere o meno ma chiedere, come sta facendo la Lega, la rimozione del Presidente dell’Auto… - air_mov : RT @dukana2: #Decreto del delinquentq #Calderoli??#Cartabellotta (#Gimbe): 'Sarà il colpo di grazia per la sanità pubblica, un disastro eco… - ItaliaNotizie24 : Codice appalti, per Confimi Edilizia è prioritario sburocratizzare -