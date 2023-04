Classifica FIMI | Madame subito prima negli album | Cenere di Lazza resiste nei singoli Mon Amour di Annalisa parte dalla 24esima posizione

(Di venerdì 7 aprile 2023)(Instagram) Esordio vincente nella nelladeglinella settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2023 per: la cantante si piazza, infatti, al primo posto con L’Amore, la sua nuova fatica discografica. Nei, invece, continua aredi. Ecco tutte le posizioni.– IMentrecon(triplo Platino) e Tananai con Tango mantengono lae la seconda, Tony Effe guadagna terreno e si piazza al terzo posto con Boss (+4). Piccola discesa per il quarto Marco Mengoni con Due Vite (-1), mentre resistono in quinta postazione ...

L'Amore di Madame è senza se e senza ma il miglior album italiano degli ultimi 10 anni, con ladi vendite che ha finalmente certificato tanta clamorosa qualità. L'amore (Sugar) è infatti ...Debutto alla numero uno n ellaalbum italiana Top Of The Music di- Gfk per L'AMORE di MADAME La cantante è alla sua seconda numero uno dopo quella dell'aprile del 2021 con l'album omonimo. Madame conquista la vetta ...... compresa la(Federazione Industria Musicale Italiana, rappresenta le maggiori case ... Magari non finiranno mai in, ma se fossero tutelate da copyright prima o poi qualche produttore ...

Classifica Fimi, singoli e album: Lazza in top ten con 2 canzoni, Madame debutta alla numero 1 Soundsblog

Al primo posto degli album debutta L'amore di Madame, disponibile dallo scorso 31 marzo. Dal secondo al quarto posto ci sono, invece, Lazza con Sirio (+1), Il Coraggio dei Bambini di Geolier (+1) e ...