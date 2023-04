Clamoroso | Tutto pronto per Antonio Conte | dove va ad allenare

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) L'addio di Graham Potter alla panchina del Chelsea sembrava scritto da settimana e il nuovi vertici del Chelsea hanno deciso di affidare la guida tecnica a Frank Lampard, leggenda e già tecnico dei Blues, fino a fine stagione. Ma per la prossima stagione i nomi per il dopo allenatore sono già molti: i più in risalto sono quelli di Luis Enrique e Julian Nagelsmann, che sarebbero stati sondati fin dai primi momenti dopo l'addio a Potter, ma ci sarebbero almeno altri due nomi che sarebbero sul taccuino dei vertici del Chelsea. Stiamo parlando degli italianissimi Roberto de Zerbi e. Un altro candidato è Marcelo Gallardo. Gallardo-no, ma studia l'inglese…, va ricordato, ha riscosso un notevole successo con il Chelsea nella sua prima stagione e con il suo 3-4-3 portò i Blues alla conquista della Premier League. ...