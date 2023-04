Ciro Ferrara: «Il Napoli non ha mai mollato e ha saputo lottare palla su palla» (Di venerdì 7 aprile 2023) Ciro Ferrara a Dazn: Era una partita complicata, molto complicata. Di Lorenzo strepitosa prestazione di stasera e non solo, è più campionati che si dimostra ad altissimi livelli. «Per il Napoli vittoria importantissima perché ritorna al successo, è stata una prestazione non di altissimo livello, è anche normale nell’arco di un campionato, ma non ha mollato fino alla fine, lottando palla su palla, rischiando qualcosina il che non è usuale per il Napoli, vince anche meritatamente ed è di fondamentale importanza zia approccio sia risultato verso il Milan il Napoli vince meritatamente, l’approccio e il risultato possono essere determinanti per la Champions. Non è stato un cattivo approccio, era in partita. Ha trovato ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023)a Dazn: Era una partita complicata, molto complicata. Di Lorenzo strepitosa prestazione di stasera e non solo, è più campionati che si dimostra ad altissimi livelli. «Per ilvittoria importantissima perché ritorna al successo, è stata una prestazione non di altissimo livello, è anche normale nell’arco di un campionato, ma non hafino alla fine, lottandosu, rischiando qualcosina il che non è usuale per il, vince anche meritatamente ed è di fondamentale importanza zia approccio sia risultato verso il Milan ilvince meritatamente, l’approccio e il risultato possono essere determinanti per la Champions. Non è stato un cattivo approccio, era in partita. Ha trovato ...

