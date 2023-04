Cinque mesi di Governo Meloni, quanti decreti sono stati approvati? (Di venerdì 7 aprile 2023) I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN GAZZERRA Dal 23 ottobre 2022 al 30 marzo 2023, sono stati pubblicati su Gazzetta Ufficiale 45 provvedimenti legislativi, di cui: " 36 di iniziativa del Governo Meloni: ... Leggi su policymakermag (Di venerdì 7 aprile 2023) I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN GAZZERRA Dal 23 ottobre 2022 al 30 marzo 2023,pubblicati su Gazzetta Ufficiale 45 provvedimenti legislativi, di cui: " 36 di iniziativa del: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Lega prima forza in consiglio regionale e prima in Friuli Venezia Giulia, GRAZIE! È stata premiata l’ottima ammin… - Claudia66631415 : RT @martiraranans: Su questo carro dei vincitori non c’è più spazio per colpa di sti magna magna che si stanno aggrappando per salire dopo… - masolassitude : RT @martiraranans: Su questo carro dei vincitori non c’è più spazio per colpa di sti magna magna che si stanno aggrappando per salire dopo… - ChitaDomenica : RT @martiraranans: Su questo carro dei vincitori non c’è più spazio per colpa di sti magna magna che si stanno aggrappando per salire dopo… - alicesemtu : RT @martiraranans: Su questo carro dei vincitori non c’è più spazio per colpa di sti magna magna che si stanno aggrappando per salire dopo… -