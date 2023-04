Cina | via al grande spacchettamento dei colossi digitali

(Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo la divisione dell'impero di Alibaba in sei unità, è toccato all'altrapiattaforma digitale cinese JD.com suddividersi in due parti. Segnale che siamo entrati nell'ultimo stadio della "campagna di rettificazione"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : L'attivista Lee Ming-Che, dopo 5 anni di carcere cinese: «L’Italia è la meno criticata nei corsi di rieducazione, p… - petergomezblog : Accordo tra Brasile e Cina per gestire gli scambi commerciali senza usare il dollaro. La mossa disturba Washington… - OmbraDuca : Yankee? Negli ultimi dieci anni, il nostro Paese ha speso migliaia di miliardi per bombardare strade, porti, ponti… - KavKavnas : RT @GiulioTerzi: #Iran: Progetti delle forze armate del regime clericale con la #Cina @FratellidItalia @theglobalnewsit @GlobalCRL @rod_gia… - Mohamma28307078 : RT @GiulioTerzi: Iran: Progetti delle forze armate del regime clericale con la Cina @theglobalnewsit @FratellidItalia @rod_gian https://t.c… -

... con l'obiettivo , 'di ridurre l'impatto negativo della crisi ucraina sul mondo, in particolare sui paesi indi sviluppo'. Negativa la risposta di Mosca al tentativo di mediazione di Ue e: '...Sulla crisi, infatti, lainsiste "nel promuovere i colloqui di pace e una soluzione politica" ... Intanto, secondo Putin l'operazione speciale resta l'unicad'uscita. E da Mosca arriva anche il ......03 Russia, pm chiede 25 anni per l'oppositore Kara - Murza 15:51 Von der Leyen: "Xi parlerà a Zelensky al momento giusto" 14:26 Media, Xi Jinping pronto a parlare con Zelensky 13:11 Ue -: al...

Macron in Cina cerca una difficile terza via per l’Europa - Pierre Haski Internazionale

Il più grande costruttore di aerei del mondo, che ha superato Boeing come fornitore della Cina tra le tensioni tra Washington e Pechino, ha anche ottenuto il via libera per consegnare 160 jet già ...La scorsa settimana, Spagna e Cina hanno firmato due accordi commerciali che consentiranno l'esportazione di cachi e mandorle nel Paese asiatico, come comunicato dal Ministero ...