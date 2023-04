Cina - Francia, firmati 18 accordi per ampliare la cooperazione (Di venerdì 7 aprile 2023) Un totale di 36 imprese cinesi e francesi hanno firmato 18 accordi per espandere la cooperazione in settori quali la produzione, lo sviluppo verde, le nuove energie e l'innovazione in un incontro ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Un totale di 36 imprese cinesi e francesi hanno firmato 18per espandere lain settori quali la produzione, lo sviluppo verde, le nuove energie e l'innovazione in un incontro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Emmanuel Macron è in Cina per la pace in Ucraina, ma punta anche ad assicurarsi legami commerciali più stretti. Tot… - michele_geraci : #Macron è arrivato qua in #Cina, con volo separato da quello della #VonderLeyen Macron è furbo e ha capito che la… - Hocredutoche : RT @wuminchia: L'ex deputato del parlamento britannico George Galloway: 'Stiamo andando indietro, mentre la Cina va avanti. La Cina tira fu… - Giambat09149018 : RT @wuminchia: L'ex deputato del parlamento britannico George Galloway: 'Stiamo andando indietro, mentre la Cina va avanti. La Cina tira fu… - fisco24_info : Cina-Francia, firmati 18 accordi per ampliare la cooperazione: Coinvolte 36 aziende su sviluppo verde, innovazione… -

Cina - Francia, firmati 18 accordi per ampliare la cooperazione Lo ha riferito oggi ministero del Commercio cinese, secondo cui il volume degli scambi tra Cina e Francia salito da 60 a 80 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni. Nel 2022, la cooperazione ... La guerra senza tregua. Le visite in Cina Popolare senza un risultato tangibile Macron ha incontrato anche Xi con il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per un incontro trilaterale di diplomazia congiunta con la Cina Popolare, Francia e Unione europea.] L'... Korybko - L'ultimo viaggio di Zelensky in Polonia è stato molto significativo ... Duda ha lasciato intendere di temere che la Francia possa cercare di mediare un cessate il fuoco, il cui scenario potrebbe essere favorito dal viaggio in corso di Macron in Cina, il cui piano di ...