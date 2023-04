Cina | distrutte milioni di copie del Quotidiano del Popolo | manca il nome di Xi

(Di venerdì 7 aprile 2023) Pechino, 7 apr. (Adnkronos) -dideldelfinite al macero dopo aver dimenticato per errore ildel presidente Xi Jinping in un articolo. Secondo quanto riferito da alcune fonti a Radio Free Asia, l'articolo incriminato sarebbe un corsivo a pagina 5 dell'edizione del 30 marzo: "L'unità e la lotta sono l'unico modo per ilcinese di forgiare un'impresa storica" dove si celebravano i successi dellasotto Xi. L'errore riguardava solo la versione cartacea e la frase incriminata era la seguente: "Il governo centrale con al centro il compagno valuta la situazione" dove dopo la parola "compagno" non compariva ildi Xi. Nonostante l'ordine tassativo delle autorità di mantenere riservato il richiamo delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KinmenQuemoy : Manca il nome di Xi, distrutte milioni copie Quotidiano Popolo - Ticinonline : Manca il nome di Xi, distrutte milioni copie del 'Quotidiano del Popolo' #errore #popolo #cina - pierodallerive : @NicolaPorro Bene. Cina e Russia vanno distrutte -

"L'unità e la lotta sono l'unico modo per il popolo cinese di forgiare un'impresa storica", recitava il commento a pagina 5, raccontando i successi dellasotto Xi. Per questo, l'errore ..."L'unità e la lotta sono l'unico modo per il popolo cinese di forgiare un'impresa storica", recitava il commento a pagina 5, raccontando i successi dellasotto Xi. Per questo, l'errore potrebbe ...Città, centinaia di migliaia di soldati caduti, civili uccisi. Respinto, senza nemmeno una lettura, il piano di pace della. E non bastava l'annuncio da parte della Gran Bretagna dell'...

Cina, distrutte milioni di copie del Quotidiano del Popolo: manca il ... Il Tirreno

“L’unità e la lotta sono l’unico modo per il popolo cinese di forgiare un’impresa storica” dove si celebravano i successi della Cina sotto Xi. L’errore riguardava solo la versione cartacea e la frase ...Tutte le copie sono state distrutte, ora il direttore rischia il posto Anche un refuso può costare caro. Specie se sei il direttore del quotidiano ufficiale del Partito comunista cinese e il refuso ...