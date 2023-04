CIE: come usare la Carta d’Identità Elettronica al posto dello SPID per i servizi digitali (Di venerdì 7 aprile 2023) usare la Carta d’Identità Elettronica, o CIE, come lo SPID? Da adesso si può. Dalla fine di marzo infatti è operativo il Decreto interministeriale, pubblicato lo scorso ottobre in Gazzetta Ufficiale, che stabilisce le modalità per utilizzare la Carta d’Identità Elettronica come strumento di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, così come avviene per lo SPID. Finora infatti era stato possibile utilizzare la CIE per accedere ai servizi digitali solo con l’autenticazione di terzo livello, ovvero tramite lettore di Smart Card o applicazione mobile e smartphone con NFC. ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 7 aprile 2023)la, o CIE,lo? Da adesso si può. Dalla fine di marzo infatti è operativo il Decreto interministeriale, pubblicato lo scorso ottobre in Gazzetta Ufficiale, che stabilisce le modalità per utilizzare lastrumento di accesso aidella Pubblica Amministrazione, cosìavviene per lo. Finora infatti era stato possibile utilizzare la CIE per accedere aisolo con l’autenticazione di terzo livello, ovvero tramite lettore di Smart Card o applicazione mobile e smartphone con NFC. ...

