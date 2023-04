Ciclismo: Giro dei Paesi Baschi, Higuita vince la 5/a tappa e Vingegaard sempre leader (Di venerdì 7 aprile 2023) Amorebieta, 7 apr. -(Adnkronos) - Sergio Higuita vince la quinta e penultima tappa del Giro dei Paesi Baschi, con partenza e arrivo ad Amorebieta. Il colombiano della Bora-Hansgrohe precede in volata l'italiano Andrea Bagioli (Soudal-Quick Step). Il danese della Jumbo-Visma Jonas Vingegaard conserva la maglia di leader della classifica generale. Domani sesta e ultima frazione, 137 chilometri con partenza e arrivo a Eibar. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Amorebieta, 7 apr. -(Adnkronos) - Sergiola quinta e penultimadeldei, con partenza e arrivo ad Amorebieta. Il colombiano della Bora-Hansgrohe precede in volata l'italiano Andrea Bagioli (Soudal-Quick Step). Il danese della Jumbo-Visma Jonasconserva la maglia didella classifica generale. Domani sesta e ultima frazione, 137 chilometri con partenza e arrivo a Eibar.

