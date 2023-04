Ciclismo | dopo Colbrelli alla Bahrain-Victorious anche Heinrich Haussler si ritira per problemi cardiaci

(Di venerdì 7 aprile 2023) La sfortuna e, soprattutto, i, si sono messi contro laSonnyarriva un altro ritiro dovuto a questioni cliniche: quello di. L’australiano, trentanovenne, chiude la sua carrieradiciannove anni da professionista: una vittoria di tappa al Tour de France, unaVuelta di Spagna e due podi tra Milano-Sanremo e Giro delle Fiandre. Il ciclista oceanico appende la bici al chiodoche in uno screening cardiaco di fine anno sono apparsi valori diversi rispetto a quelli precedenti che lo hanno costretto ad ulteriori esami e poi allo stop definitivo. Le sue parole: “Ho iniziato la mia carriera nel 2005, sono professionista da 18 ...

L'australiano, trentanovenne, chiude la sua carriera dopo diciannove anni da professionista: una vittoria di tappa al Tour de France, una alla Vuelta di Spagna e due podi tra Milano-Sanremo e Giro ...