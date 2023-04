Ciao maschio, chi sono gli ospiti di sabato 8 aprile: anticipazioni (Di venerdì 7 aprile 2023) Ci siamo, è tutto pronto per una nuova puntata del programma condotto da Nunzia de Girolamo Ciao maschio, in onda su Rai 1 in seconda serata. L’appuntamento è previsto per domani, sabato 8 aprile, subito dopo la messa in onda del programma il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Tornando al programma della De Girolamo, anche in questa puntata le sorprese non mancheranno e, come di consueto, saranno diversi gli ospiti che si avvicenderanno in studio. Ecco qualche piccola anticipazione. De Girolamo positiva al Covid, Boccia negativo in isolamento La nuova puntata di Ciao maschio in onda sabato 8 aprile Tutto pronto per un nuovo, imperdibile appuntamento con Ciao maschio, il programma condotto da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) Ci siamo, è tutto pronto per una nuova puntata del programma condotto da Nunzia de Girolamo, in onda su Rai 1 in seconda serata. L’appuntamento è previsto per domani,, subito dopo la messa in onda del programma il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Tornando al programma della De Girolamo, anche in questa puntata le sorprese non mancheranno e, come di consueto, saranno diversi gliche si avvicenderanno in studio. Ecco qualche piccola anticipazione. De Girolamo positiva al Covid, Boccia negativo in isolamento La nuova puntata diin ondaTutto pronto per un nuovo, imperdibile appuntamento con, il programma condotto da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GerryGaldieri1 : Anche @Raiofficialnews annuncia la puntata di domani, sabato santo, in seconda serata su Rai1 di 'Ciao Maschio', co… - GerryGaldieri1 : @Newsinunclick e @Retenews24 annunciano la puntata di domani, sabato santo, in seconda serata su Rai1 di 'Ciao Masc… - LucaPoletti2 : RT @TV7Benevento: SABATO 8 APRILE L’UNDICESIMA PUNTATA DI ‘’CIAO MASCHIO’’. OSPITI: ADRIANO PANATTA, VINCENZO FERRERA E ANDREA DI MARIA - .… - LucaPoletti2 : RT @Newsinunclick: Il tema comune dell’undicesima puntata sarà il perdono Gli ospiti dell’undicesima puntata di Ciao Maschio, in onda saba… - LucaPoletti2 : RT @Gi01992: Domani nuovo appuntamento con CIAO MASCHIO alle 00.50 su Rai 1 condotto da @N_DeGirolamo Ospiti Adriano Panatta Vincenzo Fe… -