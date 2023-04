Ciambella salata patate pomodorini e olive: ricetta veloce! (Di venerdì 7 aprile 2023) La Ciambella salata di patate con pomodorini e olive altro non è che una focaccia soffice dal profumo invitante apprezzata da adulti e bambini. Leggera, delicata e genuina, questa torta è perfetta come piatto unico, come merenda o come aperitivo estivo da assaporare in compagnia di vecchi amici. Insomma, state per realizzare una ricetta poliedrica dal sapore primaverile e dal gusto super! Curiose? Iniziamo! Ciambella salata patate pomodorini e olive: ingredienti e preparazione. Eccovi un’idea sfiziosa da portare in tavola, in poco tempo; procuratevi: per l’impasto: acqua, 150 ml lievito di birra fresco, 10 g farina 00, 350 g sale, 10 g patata, 1 media per il ripieno: olio evo, 30 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 7 aprile 2023) Ladiconaltro non è che una focaccia soffice dal profumo invitante apprezzata da adulti e bambini. Leggera, delicata e genuina, questa torta è perfetta come piatto unico, come merenda o come aperitivo estivo da assaporare in compagnia di vecchi amici. Insomma, state per realizzare unapoliedrica dal sapore primaverile e dal gusto super! Curiose? Iniziamo!: ingredienti e preparazione. Eccovi un’idea sfiziosa da portare in tavola, in poco tempo; procuratevi: per l’impasto: acqua, 150 ml lievito di birra fresco, 10 g farina 00, 350 g sale, 10 g patata, 1 media per il ripieno: olio evo, 30 ...

