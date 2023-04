Ciak d’Oro 2023 Serie Tv: Mare Fuori e Massimiliano Caiazzo trionfano nella categoria giovani. Gli altri premi (Di venerdì 7 aprile 2023) Mare Fuori e Massimiliano Caiazzo vincono il Ciak d'Oro 2023 nella categoria Miglior Serie e Miglior Attore under 30 Mare Fuori, la Serie cult di Rai 2, ha trionfato nella categoria Under 30 della prima edizione dei Ciak d'Oro 2023 Serie Tv. Il progetto di Cristiana Farina è stato votato come miglior Serie televisiva, mentre Massimiliano Caiazzo è stato premiato dal pubblico come attore dell'anno under 30. Tra i premiati anche Carolina Crescentini, la direttrice dell'Istituto Penitenziario Minorile in cui si svolge la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 aprile 2023)vincono ild'OroMigliore Miglior Attore under 30, lacult di Rai 2, ha trionfatoUnder 30 della prima edizione deid'OroTv. Il progetto di Cristiana Farina è stato votato come migliortelevisiva, mentreè statoato dal pubblico come attore dell'anno under 30. Tra iati anche Carolina Crescentini, la direttrice dell'Istituto Penitenziario Minorile in cui si svolge la ...

Ciak d'Oro, boom per "Mare fuori", Lino Guanciale trionfa
La prima edizione del Ciak d'Oro Serie TV ha dato la parola al pubblico, che ha potuto premiare le serie TV preferite dell'ultima stagione televisiva. I vincitori annunciati hanno confermato le aspettative.

A Call My Agent Italia il Super Ciak d'Oro delle serie
L'evento di premiazione dei Ciak d'Oro è previsto su Sky Tg24 alle ore 21 di domenica 9 aprile. Una replica della manifestazione andrà in onda anche il lunedì seguente, a partire dalle ore 14.

A 'Tutto chiede salvezza' il Ciak d'oro Serie tv