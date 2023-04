Chrome farà girare giochi bellissimi e potenzierà i calcoli delle IA. In arrivo l’API WebGPU (Di venerdì 7 aprile 2023) È un’API che permette a Chrome di sfruttare molte più capacità della scheda grafica del PC. I giochi e le web app potranno quindi avere una rappresentazione migliore e ne beneficeranno anche i calcoli per i modelli di machine learning.... Leggi su dday (Di venerdì 7 aprile 2023) È un’API che permette adi sfruttare molte più capacità della scheda grafica del PC. Ie le web app potranno quindi avere una rappresentazione migliore e ne beneficeranno anche iper i modelli di machine learning....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TechGeneration9 : In un futuro non troppo lontano sembra che Google Chrome per Android semplificherà molto l'eliminazione della crono… -

Come scaricare ChatGPT ... ti farà felice sapere che ci sono comunque dei modi per avere ChatGPT sempre a portata di mano e ...da PC Aggiungere un collegamento a ChatGPT sul desktop Creare una scorciatoia con Google Chrome Come ... Come rimuovere il virus Bing redirect dal Mac ... il rischio di essere facilmente attaccabili è molto alto: non ne farà le spese solo il browser ma ... liberando le applicazioni sospetta e ripristinando la pagina iniziale del browser (Chrome, Firefox ... Le migliori tastiere Bluetooth per iPhone del 2023 ...iPhone Scegliere la migliore tastiera per iPhone dipende ovviamente anche dall'uso che se ne farà. ... sia che si utilizzi una piattaforma Windows, Mac o Chrome OS, oppure uno smartphone o un tablet con ... ... tifelice sapere che ci sono comunque dei modi per avere ChatGPT sempre a portata di mano e ...da PC Aggiungere un collegamento a ChatGPT sul desktop Creare una scorciatoia con GoogleCome ...... il rischio di essere facilmente attaccabili è molto alto: non nele spese solo il browser ma ... liberando le applicazioni sospetta e ripristinando la pagina iniziale del browser (, Firefox ......iPhone Scegliere la migliore tastiera per iPhone dipende ovviamente anche dall'uso che se ne. ... sia che si utilizzi una piattaforma Windows, Mac oOS, oppure uno smartphone o un tablet con ... Chrome farà girare giochi bellissimi e potenzierà i calcoli delle IA. In arrivo l’API WebGPU DDay.it