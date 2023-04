Chrome 112 disponibile al download | perché dovresti aggiornare

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 7 aprile 2023) ÈalGoogle112, l’ultima versione del browser più utilizzata al mondo porta diverse novità e risoluzioni di bug e vulnerabilità per cuiquanto prima. Il colosso di Mountain View non si ferma mai e continua a migliorare il suo prodotto con aggiornamenti regolari che introducono nuove funzionalità e correggono bug. L’ultimo aggiornamento del browser rilasciato da Google è la versione 112, che porta con sé alcune novità interessanti sia per gli utenti che per gli sviluppatori. Come ridurre il consumo di RAM suLe novità di112 Le appsono state state sostituite dalle Progressive Web App (PWA), che sono più leggere, ottimizzate e integrate con il sistema operativo. Google ha deciso di ...