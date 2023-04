Chirico: “Curva della Juventus chiusa proprio contro il Napoli, manco a farlo apposta “ (Di venerdì 7 aprile 2023) Marcello Chirico giornalista e tifoso della Juventus commenta la chiusura della Curva bianconera e con una stilettata ala Napoli. Il giornalista Marcello Chirico, noto per la sua passione per la Juventus, ha commentato sul sito ilbianconero.com le recenti decisioni del Giudice Sportivo, puntando il dito sul Napoli. “Intanto anche il primo anello della Curva bianconera è stato squalificato da Zampone per una giornata, da scontare subito e non alla prossima partita di Coppa Italia. manco a farlo apposta, già col Napoli. Paga un intero settore per dei “buuu” ed insulti razzisti gridati da un gruppetto di deficienti, già identificato e ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 aprile 2023) Marcellogiornalista e tifosocommenta la chiusurabianconera e con una stilettata ala. Il giornalista Marcello, noto per la sua passione per la, ha commentato sul sito ilbianconero.com le recenti decisioni del Giudice Sportivo, puntando il dito sul. “Intanto anche il primo anellobianconera è stato squalificato da Zampone per una giornata, da scontare subito e non alla prossima partita di Coppa Italia., già col. Paga un intero settore per dei “buuu” ed insulti razzisti gridati da un gruppetto di deficienti, già identificato e ...

