Chieti, universitario si uccide in casa: aveva mentito alla famiglia sugli esami. Nel suo block notes scriveva: "Sono inutile e inconcludente" (Di venerdì 7 aprile 2023) La scoperta fatta dalla sorella, che viveva in casa con lui: aveva 29 anni e non riusciva a superare un esame di Medicina. Inutili i soccorsi Leggi su repubblica (Di venerdì 7 aprile 2023) La scoperta fatta dsorella, che viveva incon lui:29 anni e non riusciva a superare un esame di Medicina. Inutili i soccorsi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Universitario suicida in casa, era indietro con gli esami. E' accaduto a Chieti, su un diario ha scritto di una vit… - repubblica : Chieti, universitario si uccide in casa: aveva mentito alla famiglia sugli esami. Nel suo block notes scriveva: 'So… - fattoquotidiano : Chieti, 29enne universitario si impicca in casa: trovato dalla sorella. Negli appunti parlava di esami mai superati… - AnsaPuglia : Universitario suicida in casa, era indietro con gli esami. E' accaduto a Chieti, su un diario ha scritto di una vit… - davideciokko : RT @Agenzia_Ansa: Universitario suicida in casa, era indietro con gli esami. E' accaduto a Chieti, su un diario ha scritto di una vita 'inc… -