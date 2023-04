Chieti, suicida studente universitario che non aveva dato gli esami. Le associazioni: «Serve più sostegno psicologico» (Di venerdì 7 aprile 2023) A Chieti, in Abruzzo, si è consumata un’altra tragedia legata al mondo dell’università, alle difficoltà del percorso, alle bugie per provare a nasconderle e alla paura di non farcela. Giovedì 6 aprile uno studente universitario di 29 anni è stato trovato senza vita dalla sorella nell’appartamento di Chieti Scalo in cui convivevano. Il ragazzo si è suicidato e il gesto sembra essere riconducibile al rendimento accademico del giovane. Sono infatti emerse in queste ore le bugie che il giovane ha raccontato ai genitori sugli esami, in realtà non superati o mai affrontati. Le motivazioni dell’estremo gesto le ha affidate nero su bianco a un block notes di 42 pagine dove ha definito la sua vita «inconcludente e inutile». Il giovane, originario di Manduria in Puglia, studiava Medicina e ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) A, in Abruzzo, si è consumata un’altra tragedia legata al mondo dell’università, alle difficoltà del percorso, alle bugie per provare a nasconderle e alla paura di non farcela. Giovedì 6 aprile unodi 29 anni è stato trovato senza vita dalla sorella nell’appartamento diScalo in cui convivevano. Il ragazzo si èto e il gesto sembra essere riconducibile al rendimento accademico del giovane. Sono infatti emerse in queste ore le bugie che il giovane ha raccontato ai genitori sugli, in realtà non superati o mai affrontati. Le motivazioni dell’estremo gesto le ha affidate nero su bianco a un block notes di 42 pagine dove ha definito la sua vita «inconcludente e inutile». Il giovane, originario di Manduria in Puglia, studiava Medicina e ...

