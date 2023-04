Chieti | studente si uccide | aveva mentito su esami Università

(Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Non riusciva a dare gliall’nei tempi dovuti e per questo ha raccontato una bugia dietro l’altra ai genitori. Si è tolto la vita unodi 29 anni, originario della provincia di Taranto, ma iscritto a Medicina all’‘Gabriele d’Annunzio’ di-Pescara. Il suicidio nell’appartamento del Villaggio Mediterraneo diScalo. A trovarlo, impiccato, è stata la sorella, che vive con lui. In un diario spiegava le ragioni della tragedia. “La notizia del suicidio di unodi Medicina presso il nostro Ateneo, ci lascia attoniti e sgomenti” scrive la Pastorale universitaria disu Facebook. “Leggiamo espressioni tragicamente familiari: ‘ritardo con gli, “mentire ai ...

unouniversitario di 29 anni, originario di Manduria (Taranto), si è suicidato impiccandosi con una corda al portone nella sua abitazione diScalo . La ragazza - che viveva insieme a .... 'L'ennesimo suicidio ci dimostra come non siano ignorabili le responsabilità di un sistema socio - culturale che ci educa alla performance e alla velocità. Le scuole e gli atenei dovrebbero ...

Uno studente di 29 anni originario della provincia di Taranto e iscritto alla facoltà di Medicina dell'Università 'Gabriele d'Annunzio' di Chieti-Pescara si è tolto la vita. Non riusciva a dare gli ...Il giovane, originario di Manduria in provincia di Taranto, viveva a Chieti con la sorella e studiava Medicina