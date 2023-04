Chiesta la conferma della condanna a 2 anni e mezzo di carcere per l’ex direttore de Il Sole 24 Ore Roberto Napoletano (Di venerdì 7 aprile 2023) La Procura generale di Milano ha chiesto la conferma della sentenza con cui il Tribunale ha condannato a 2 anni e 6 mesi di carcere e a una multa di 50mila euro Roberto Napoletano, l’ex direttore de Il Sole 24 Ore e ora alla guida del Quotidiano del Sud, per presunte irregolarità nei conti del gruppo editoriale nel periodo in cui era ai vertici del quotidiano di Confindustria. Il giornalista risponde di false comunicazioni sociali e aggiotaggio informativo. Il sostituto procuratore generale Celestina Gravina, nel suo intervento, oltre ad aver parlato di “bolla di falsificazione” di “entità non del tutto disprezzabile”, ha citato per esempio alcune email del maggio 2015, “che vedono il dott. Napoletano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) La Procura generale di Milano ha chiesto lasentenza con cui il Tribunale hato a 2e 6 mesi die a una multa di 50mila eurode Il24 Ore e ora alla guida del Quotidiano del Sud, per presunte irregolarità nei conti del gruppo editoriale nel periodo in cui era ai vertici del quotidiano di Confindustria. Il giornalista risponde di false comunicazioni sociali e aggiotaggio informativo. Il sostituto procuratore generale Celestina Gravina, nel suo intervento, oltre ad aver parlato di “bolla di falsificazione” di “entità non del tutto disprezzabile”, ha citato per esempio alcune email del maggio 2015, “che vedono il dott....

