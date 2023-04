Chiara Ferragni e Fedez, crisi davvero finita? Sono sempre più lontani (Di venerdì 7 aprile 2023) Abbiamo assistito ormai tutti alla presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez: dopo la finale del Festival di Sanremo 2023, l’allontanamento sui social ha insospettito tutti, tanto che si è discusso pure di separazione, una indiscrezione lanciata da Fabrizio Corona. Alla fine, però, la vicenda è stata chiarita dal rapper su Instagram. Nessuna ombra, nessuna nuvola. Ma, secondo una ricostruzione, la verità potrebbe essere un’altra. Ecco perché si parla di “pace armata” dei Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez, la crisi è davvero finita? A Sanremo 2023, è successo letteralmente di tutto. Le polemiche legate al Festival “scaldano” gli animi ancora oggi: il finto amplesso di Fedez e Rosa Chemical è finito al ... Leggi su dilei (Di venerdì 7 aprile 2023) Abbiamo assistito ormai tutti alla presuntatra: dopo la finale del Festival di Sanremo 2023, l’allontanamento sui social ha insospettito tutti, tanto che si è discusso pure di separazione, una indiscrezione lanciata da Fabrizio Corona. Alla fine, però, la vicenda è stata chiarita dal rapper su Instagram. Nessuna ombra, nessuna nuvola. Ma, secondo una ricostruzione, la verità potrebbe essere un’altra. Ecco perché si parla di “pace armata” dei Ferragnez., la? A Sanremo 2023, è successo letteralmente di tutto. Le polemiche legate al Festival “scaldano” gli animi ancora oggi: il finto amplesso die Rosa Chemical è finito al ...

