Chiambretti vince in appello, dimezzato l'assegno per il mantenimento della figlia 11enne (Di venerdì 7 aprile 2023) Chiambretti vince il ricorso contro l'ex compagna: sarà dimezzato il contributo per le spese di mantenimento della figlia. La Corte d'appello di Torino ha stabilito che dovrà corrispondere un assegno di 1.500 euro e non più 3.000 dopo che il suo reddito è sceso a 26mila euro al mese. È stata quindi ribaltata la sentenza del primo grado che aveva confermato la somma stabilita nel 2016 per mantenere la figlia di 11 anni. "Mi rimetto sempre al verdetto della Corte. L'ho fatto all'epoca e lo faccio ora", ha commentato Chiambretti, secondo quanto riporta La Stampa. "Non sono né entusiasta né deluso. Queste sono sempre cose difficili, c'è di mezzo una bambina. Non c'è nulla da gioire".

