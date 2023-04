Chi vince il Serale di Amici 22? Angelina resiste ma c’è una ballerina che punta alla vittoria, cosa dicono i bookmaker (Di venerdì 7 aprile 2023) Siamo alla vigilia della quarta puntata del Serale di Amici 22, ed i bookmaker continuano ad essere al lavoro con le loro previsioni rispetto a chi potrebbe vincere l’edizione in corso. Manca circa un mese alla finale del talent show di Maria De Filippi, ma ad oggi le ipotesi sul possibile vincitore non cambiano in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 7 aprile 2023) Siamovigilia della quartata deldi22, ed icontinuano ad essere al lavoro con le loro previsioni rispetto a chi potrebbere l’edizione in corso. Manca circa un mesefinale del talent show di Maria De Filippi, ma ad oggi le ipotesi sul possibile vincitore non cambiano in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

