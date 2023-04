“Chi vince Amici 22”. La notizia bomba sul talent di Maria De Filippi: il vero colpo di scena (Di venerdì 7 aprile 2023) C’è grandissima attesa per la nuova puntata di Amici 22. Intanto, però, è già uscito il nome del possibile vincitore del talent show di Maria De Filippi. Per quanto riguarda il quarto appuntamento che sarà trasmesso sabato 8 aprile, sarà eliminato sicuramente un ballerino. Infatti, sono in ballottaggio Alessio Cavaliere e Matta Zenzola e solamente uno di loro resterà nella scuola e continuerà a sognare il successo. Intanto, però, si è scoperto chi potrebbe piazzarsi al primo posto in classifica. Ad Amici 22 c’è un nome tra i favoriti assoluti. Infatti, il vincitore sembrerebbe già essere designato, anche se ovviamente bisognerà sempre aspettare la certezza. I telespettatori possono però già farsi un’idea, anche perché la notizia è arrivata da fonti molto affidabili. In particolare ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) C’è grandissima attesa per la nuova puntata di22. Intanto, però, è già uscito il nome del possibile vincitore delshow diDe. Per quanto riguarda il quarto appuntamento che sarà trasmesso sabato 8 aprile, sarà eliminato sicuramente un ballerino. Infatti, sono in ballottaggio Alessio Cavaliere e Matta Zenzola e solamente uno di loro resterà nella scuola e continuerà a sognare il successo. Intanto, però, si è scoperto chi potrebbe piazzarsi al primo posto in classifica. Ad22 c’è un nome tra i favoriti assoluti. Infatti, il vincitore sembrerebbe già essere designato, anche se ovviamente bisognerà sempre aspettare la certezza. I telespettatori possono però già farsi un’idea, anche perché laè arrivata da fonti molto affidabili. In particolare ...

