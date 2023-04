Chi rubò l’agenda rossa di Borsellino è un vigliacco istituzionale, mi fa letteralmente schifo (Di venerdì 7 aprile 2023) Leggo dai giornali che sono state state depositate le motivazioni della sentenza per il depistaggio della strage di via D’Amelio, dove persero la vita il dottor Paolo Borsellino e i miei colleghi della Polizia di Stato Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Walter Eddie Cosina e Vincenzo Li Muli. Colgo l’occasione per salutare affettuosamente l’unico sopravvissuto, il collega Antonino Vullo. L’argomento che vorrei trattare è l’agenda rossa di Paolo Borsellino. Affermo subito, che immediatamente la strage di via D’Amelio e quindi ancora coi corpi straziati e fumanti a causa dell’esplosione, alcuni individui si fiondarono sulla scena del crimine, prelevando – in segreto – la borsa di Paolo Borsellino. Il mio riferimento è a quei personaggi che a vario titolo ebbero tra le loro mani la suddetta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Leggo dai giornali che sono state state depositate le motivazioni della sentenza per il depistaggio della strage di via D’Amelio, dove persero la vita il dottor Paoloe i miei colleghi della Polizia di Stato Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Walter Eddie Cosina e Vincenzo Li Muli. Colgo l’occasione per salutare affettuosamente l’unico sopravvissuto, il collega Antonino Vullo. L’argomento che vorrei trattare èdi Paolo. Affermo subito, che immediatamente la strage di via D’Amelio e quindi ancora coi corpi straziati e fumanti a causa dell’esplosione, alcuni individui si fiondarono sulla scena del crimine, prelevando – in segreto – la borsa di Paolo. Il mio riferimento è a quei personaggi che a vario titolo ebbero tra le loro mani la suddetta ...

