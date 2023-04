Chi era Alessandro Parini | il giovane avvocato romano ucciso nell’attentato di Tel Aviv

(Di venerdì 7 aprile 2023) Era a Telin vacanza, il 35ennein un attentato a Teloggi 7 aprile, dopo che un’auto ha travolto la folla che passeggiava sul lungomare, ferendo diversi altri turisti, tra cui un italiano, Roberto Niccolai.era partito la mattina stessa da Roma assieme a un gruppo di amici, nella città israeliana era arrivato solo poche ore prima dell’attacco. A confermare l’identità della vittima italiana è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha indicato il 35enne di Roma come l’unico deceduto finoralavorava nello studio Police&Partners di Roma, iscritto all’albo degli avvocati dal 2014, dal 2022 aveva ottenuto l’abilitazione per esercitare in Cassazione. Sul sito dello studio in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : E niente, non era uno scherzo, FdI andrà avanti con la legge che sanziona chi usa parole straniere. E 'chi la criti… - Piu_Europa : Come è fuggito il russo Artem Uss dall’Italia? Chi lo ha aiutato? Era ai domiciliari con braccialetto elettronico m… - ilfoglio_it : L'incredibile storia dell'imprenditore calabrese Antonio Rodà, arrestato nel 2019 con accuse di mafia. Il tribunale… - ArmandaGelsomin : RT @VALE70942077: Nikita con le pantofole con sopra gli unicorni?? E poi c'era chi diceva che era falsa con la storia d peluche e unicorni x… - EnzaF77 : @oriele__era @mi_scusi1 Ciao,solo perché ho letto un commento, qualcuno sa dirmi chi è la Regina? -

Abbonati per leggere anche Leggi anche Runner ucciso in Trentino, l'autopsia: aggredito dall'orso quand'vivo. La Provincia: "Va subito abbattuto e il numero degli esemplari dimezzato" Trentino, ...... in una classe del suo stesso istituto dove sitrovata a fare una supplenza. A quanto pare, due mamme non hanno gradito e si sono recate " in processione " a protestare condi dovere. ...Dice ancora una volta bene il Meazza a Paolo Zanetti, che ha mantenuto imbattuto la porta empolese per la seconda volta stagionale: "Siamo venuti qui con umiltà, abbiamo difeso alla grande: il Milan ...

Attentato a Tel Aviv, chi era Alessandro Parini: avvocato di 35 anni, romano dell'Eur, amante dei viaggi Corriere Roma

Diverse persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in un sospetto attentato a Tel Aviv, mentre in Israele è alta la tensione per gli scontri con le fazioni palestinesi in Libano… Leggi ...Si tratta di un avvocato romano di 35 anni, che si è laureato alla Luiss. Era in vacanza ed era partito stamattina con un gruppo di amici. Come riportato dal sito Police&Partners, l’Avv. Alessandro ...