Chi è Investcorp | il fondo del Bahrein che guarda all’Inter

(Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo la trattativa per cercare di rilevare il Milan dalElliott (che ha poi ceduto il club rossonero alla RedBird di Gerry Cardinale), ildelInvescorp sarebbe tornato a bussare alle porte del calcio italiano. Questa volta, nel mirino della società ci sarebbe l’Inter di Suning, per la quale ildi L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

