Chi è Andrea Lo Cicero? Età, moglie, figli, laurea, malattia, Instagram (Di venerdì 7 aprile 2023) Dal rugby alla televisione il passo, per Andrea Lo Cicero, è stato decisamente breve. Un salto che gli ha permesso di farsi apprezzare dal pubblico italiano: andiamo a conoscerlo meglio. Per lunghi anni, Andrea Lo Cicero è stato uno dei giocatori di rugby più apprezzati in assoluto. Dopo aver detto addio al suo amato sport ha deciso di proseguire la sua vita professionale sul piccolo schermo risultando molto apprezzato dal pubblico italiano. Andrea Lo Cicero – Ansa FotoIl “Barone“, soprannominato così per via del fatto di essere nato da una famiglia con ascendenze nobiliari, ha saputo generare tante curiosità su di se che lo hanno reso un vero punto di riferimento. Andrea Lo Cicero, chi è: età, biografia, Facebook e ... Leggi su chenews (Di venerdì 7 aprile 2023) Dal rugby alla televisione il passo, perLo, è stato decisamente breve. Un salto che gli ha permesso di farsi apprezzare dal pubblico italiano: andiamo a conoscerlo meglio. Per lunghi anni,Loè stato uno dei giocatori di rugby più apprezzati in assoluto. Dopo aver detto addio al suo amato sport ha deciso di proseguire la sua vita professionale sul piccolo schermo risultando molto apprezzato dal pubblico italiano.Lo– Ansa FotoIl “Barone“, soprannominato così per via del fatto di essere nato da una famiglia con ascendenze nobiliari, ha saputo generare tante curiosità su di se che lo hanno reso un vero punto di riferimento.Lo, chi è: età, biografia, Facebook e ...

