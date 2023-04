Chelsea | Mourinho tra i nomi per la panchina

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ilha affidato laa Lampard, ma in estate potrebbe andare su altri: oltre a Nagelsmann anchein lizza Ilha affidato laa Lampard, ma in estate potrebbe andare su altri: oltre a Nagelsmann anchein lizza. L’allenatore portoghese della Roma è tra iinsieme ad altri per ladei Blues, sarebbe il terzo ritorno per lui a Londra. Lo riporta Relevo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Offerte da capogiro da una parte, il campo dall’altro. In mezzo la Uefa che gli ha chiesto consigli per avvicinare le istituzioni calcistiche al calcio reale. José Mourinho ...Frankie Lampard traghetterà la squadra inglese fino a giugno, poi si andrà a caccia del nuovo tecnico per la prossima stagione ...