Chelsea | Kovacic | “Potter? Più semplice mandare via l’allenatore che i giocatori”

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il centrocampista del, Mateo, nel corso di un'intervista concessa a 'Sky Sports UK', ha parlato del ritorno di Frank Lampard sulla panchina dei Blues: "E' già stato il nostro allenatore, quindi lo conosciamo. Per noi è una buona notizia il fatto che sia qui per provare a dare una sterzata a questa stagione che sta andando male. In fin dei conti la cosa piùvia un allenatore piuttosto che trenta, ma ringraziamoper il lavoro che ha fatto. Qui c'è una situazione complicata, con Lampard abbiamo avuto un incontro veloce. Ci ha spiegato le cose che vuole da noi. Dobbiamo risalire in classifica e provare a battere il Real Madrid in Champions League. Possiamo toglierci delle soddisfazioni nel finale di stagione".